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До трех увеличилось количество жертв атаки российского дрона на Киев

17 октября 2022, 13:22

До трех увеличилось количество жертв атаки российского дрона на Киев

До трех человек возросло количество жертв в результате атаки на жилой дом в Киеве. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Также он написал, что были спасены 19 человек.

Среди трех погибших в результате атаки российских дровей в Киеве — молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка, сообщил мэр Виталий Кличко. Женщина была на шестом месяце беременности.

Утром 17 октября в Киеве иранский дрон-камикадзе разрушил жилой дом. По данным военной администрации города всего по Киеву были нанесены 4 удара во время утренней атаки дронами.

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