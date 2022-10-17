За неделю ремонтники восстановили электроснабжение в 57 населенных пунктах Донетчины

С 10 по 16 октября специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 57 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Это позволило вернуть свет в доме 46 151 семьи. В том числе за выходные энергетики отремонтировали сети жителей 22 населенных пунктов. Снова с электричеством 4,2 тысячи семей», - говорится в сообщении.



В тоже время без света пока остаются 82 населенных пункта области.



В компании отметили, что энергетики ожидают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.