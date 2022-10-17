В Донецке появляются новые данные о раненых при обстрелах

В результате утреннего обстрела Кировского района оккупированного Донецка 17 октября ранены три человека. Как заявил глава оккупационной администрации Алексей Кулемзин, в районе поселка шахты Лидиевка ранения получили три пассажира автобуса №41.



Две женщины госпитализированы в городскую больницу №24, один мужчина госпитализирован в больницу им. Калинина.



В Киевском районе ранена женщина в одном из частных домов. Ее госпитализировали в больницу №6.



В Петровском районе ранены мужчина и женщина. Их также госпитализировали.