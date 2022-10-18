В Донецкой области под обстрелами погибли шесть человек, 8 — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

17 октября российские войска убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке.

По информации Кириленко, правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых армией РФ во время оккупации: 7 в Лимане и 1 в Диброве.

Еще 8 человек за вчера получили ранения.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1034 мирных жителей. 2423 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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