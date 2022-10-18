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ДТЭК: Росармия повторна ударила по двум энергообъектам, ранены семеро сотрудников

18 октября 2022, 11:44

ДТЭК: Росармия повторна ударила по двум энергообъектам, ранены семеро сотрудников

Вследствие ударов российских войск повторно повреждены два энергетических объекта группы ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго.

«18 октября Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго», – говорится в сообщении.

Предварительно компания сообщила о семерых раненых, добавив, что от полученных тяжелых травм одна из раненых скончалась в автомобиле скорой помощи.

Отмечается, что энергетическое оборудование получило серьезные повреждения, к ликвидации которых работники предприятий смогут приступить после прекращения обстрелов.

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Исполнительный директор холдинга Дмитрий Сахарук в телемарафоне уточнил, что существенные повреждения получили две ТЭС. Семь работников пострадали, один погиб.

По словам Сахарука, на обеих ТЭС причинены существенные повреждения именно тем объектам, которые являются критическими для работы станций, без которых они нормально работать не могут.

Как сообщалось, в результате обстрелов 10-11 октября были также атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС, 17 октября компания сообщила о повреждении еще одного энергообъекта.

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