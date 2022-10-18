14 «прилетов»: Войска РФ обстреляли Сумщину, есть погибшие

Российские войска в очередной раз накрыли артиллерией приграничную территорию Сумской области. Обстрел закончился буквально пару часов назад. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Под огонь попала Юнаковская громада Сумского района. Зафиксировано 14 "прилетов". Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям. В результате обстрелов два человека погибли, один травмирован. Повреждены магазин и здания вокруг», — проинформировал Тимошенко.

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