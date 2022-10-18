Сегодняшняя атака армии РФ Киева унесла жизни троих людей

В результате сегодняшней атаки российских войск на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



По его словам, погибшие - сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры.

«Два объекта получили значительные повреждения. Городские службы делают все возможное, чтобы устранить последствия чрезвычайной ситуации», — написал он.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона заявил, что жителям Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла.



Ранее мы сообщали об ударах войск РФ по Житомиру, Днепру, Киеву, Курахово и Харькову.