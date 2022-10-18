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Оккупанты на военной технике наехали на авто: На Луганщине погиб экс-прокурор

18 октября 2022, 16:42

Оккупанты на военной технике наехали на авто: На Луганщине погиб экс-прокурор

На оккупированной части Луганщины погиб бывший прокурор Сергей Менжинский. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

«Погиб 14 октября во время перемещения на территории ныне временно оккупированного Сватовского района. Российская оккупационная армия на тяжелой военной технике наехала на легковой автомобиль, за рулем которого находился Сергей. Мужчина ехал один и погиб на месте», — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что Менжинскому было 40 лет, 16 из них он посвятил службе в органах прокуратуры Луганской области. С 2018 по 2020 год работал в Троицком отделе Старобельской местной прокуратуры. У него остались жена и 11-летний сын.

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