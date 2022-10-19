Армия РФ за сутки разрушила и повредила 37 гражданских объектов Донетчины

Правоохранители задокументировали последствия 27 ударов войск РФ по Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.



За сутки оккупантами обстреляны 18 населенных пунктов региона. Российские военные накрыли огнем города Курахово, Авдеевка, Торецк, Угледар, Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Северное, Нью-Йорк, села Новоукраинка, Карловка, Богоявленка, Соловьево, Екатериновка, Времевка, Клищиевка, Хромово, Воскресенка.

Обстреливали населенные пункты Донетчины оккупанты из авиации, РСЗО «Град», ракетных систем, артиллерии и минометов.

Уничтожены и повреждены 37 гражданских объектов – 18 жилых домов, помещение ТЭС, здание шахты, санэпидемстанция, фермерское хозяйство, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

«В Курахово российские войска попали в объект критической инфраструктуры, погибли и ранены гражданские жители. Артиллерийские обстрелы не утихают и на Бахмутском направлении. В частности, в Курдюмовке, Северске и Бахмуте от вражеских попаданий погибли люди. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 196 человек, с начала обязательной эвакуации более 24 700 человек, в том числе 3908 – дети, 1420 – люди с инвалидностью.

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