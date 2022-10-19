В Киеве 20 октября начнется отопительный сезон

Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэра столицы Виталий Кличко.



«Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения… Решение о старте отопительного сезона мы приняли загодя, прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью», - говорится в сообщении.



По его словам, коммунальные службы провели все подготовительные работы.



«Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы», - сообщил Кличко.



Он также назвал важным фактором для начала отопительного сезона экономию электроэнергии.



«Учреждения социальной сферы мы начали подключать раньше – по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально», - резюмировал Кличко.