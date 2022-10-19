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ДТЭК сообщила о «прилетах» снарядов еще на два объекта компании

19 октября 2022, 16:46

ДТЭК сообщила о «прилетах» снарядов еще на два объекта компании

«ДТЭК Энерго» сообщает о повреждении обстрелами российскими войсками еще двух своих энергообъектов. Об этом говорится на сайте компании.

«19 октября Россия продолжает наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Еще два энергетических объекта "ДТЭК Энерго" подверглись обстрелам. Таким образом, сегодня от атак террористов пострадало уже три предприятия компании», - говорится в сообщении.

По ее предварительной информации, жертв нет.

«Вследствие удара оборудование предприятий серьезно повреждено. После прекращения обстрелов энергетики смогут полностью оценить степень повреждения и начать ликвидацию последствий»,- отметили в ДТЭК.

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила, что один из пострадавших объектов ДТЭК – это Бурштынская ТЭС.

Таким образом, за сегодняшний день от атак российской армии пострадали уже три предприятия компании. Одно из них попало под обстрел ночью.

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