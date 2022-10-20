Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области за сутки

20 октября 2022, 11:21

Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Правоохранители зафиксировали последствия 20 российских обстрелов Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.

В течение суток армия РФ разрушила и повредила 15 гражданских объектов региона – 7 жилых домов, музыкальное училище, сельскохозяйственное предприятие, сельхозтехника, гаражи, автомобили.

Оккупанты ударили по 9 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, селах Бердичи, Карловка, Хромово, Иванград.

Обстреливали Донетчину российские войска артиллерией, РСЗО «Град», минометами.

«Наибольшим обстрелам подвергся Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 6 раз. Задокументирован удар по поселку Заречное Лиманской общины, который произошел в ночь на 19 октября. От вражеских минометных обстрелов погиб человек», - написали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 269 человек, с начала обязательной эвакуации более 25 000 человек, в том числе 3942 – дети, 1450 – люди с инвалидностью.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе
Организации
полиция Донецкой области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:07
Что означает заявление Суровикина по Херсонщине, пояснили в британской разведке
11:51
«ДНР» открыла пять пунктов для оформления российских паспортов
10:50
Оккупанты вывозят из Энергодара награбленное — «Энергоатом»
10:01
В «ЛНР» заявили, что с 24 февраля погибли более 100 жителей Луганщины
09:21
«ДНР» задержала жителя Мариуполя по обвинению в терроризме
09:14
В Станице Луганской оккупанты формируют маневровый жилой фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила об обстрелах Донецка и Новотроицкого: Есть погибший и раненые
08:43
В Донецке показали, как выглядит здание администрации в центре после обстрела
00:34
Обстрелян центр Донецка, пострадала районная администрация
00:28
Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►
19:00
Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке
18:56
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
16:35
В ОП прокомментировали введение «военного положения» Путиным
16:15
Власти призвали херсонцев игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации»
16:05
В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»
все новости
13:31
В Украине будут судить гражданина РФ - охранника бывшего главы «ЛНР»
12:41
Освобожденные из плена украинки получат по 180 тысяч гривен
12:39
Почти 50% потенциала РФ уничтожила Украина — Офис президента
12:28
Президент Швейцарии прибыл в Украину
12:07
Что означает заявление Суровикина по Херсонщине, пояснили в британской разведке
11:59
На Харьковщине под временной оккупацией остается 32 населенных пункта
11:51
«ДНР» открыла пять пунктов для оформления российских паспортов
11:21
Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:21
Штайнмайер и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор
11:16
В Центробанке РФ признали ущерб от мобилизации для экономики
11:00
В Донецкой области задержали двух агентов ФСБ, которые собирали данные о позициях Javelin
10:50
Оккупанты вывозят из Энергодара награбленное — «Энергоатом»
10:13
Двухлетняя девочка ранена в Бахмуте — Офис генпрокурора
10:04
Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву
10:01
В «ЛНР» заявили, что с 24 февраля погибли более 100 жителей Луганщины
все новости
ВИДЕО
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
19 октября, 18:56
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
19 октября, 10:34
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
18 октября, 23:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама