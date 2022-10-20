Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Правоохранители зафиксировали последствия 20 российских обстрелов Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.



В течение суток армия РФ разрушила и повредила 15 гражданских объектов региона – 7 жилых домов, музыкальное училище, сельскохозяйственное предприятие, сельхозтехника, гаражи, автомобили.

Оккупанты ударили по 9 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Северск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, селах Бердичи, Карловка, Хромово, Иванград.

Обстреливали Донетчину российские войска артиллерией, РСЗО «Град», минометами.

«Наибольшим обстрелам подвергся Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 6 раз. Задокументирован удар по поселку Заречное Лиманской общины, который произошел в ночь на 19 октября. От вражеских минометных обстрелов погиб человек», - написали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 269 человек, с начала обязательной эвакуации более 25 000 человек, в том числе 3942 – дети, 1450 – люди с инвалидностью.

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