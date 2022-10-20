На Харьковщине под временной оккупацией остается 32 населенных пункта

В Харьковской области деоккупировано 544 населенных пункта. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов во время брифинга, передает «Суспільне».



«На сегодняшний день деоккупировано 544 населенных пункта и остается у нас под временной оккупацией только 32, это составляет чуть меньше 2% Харьковской области», - сказал он.



Синегубов отметил, что ведутся работы по возобновлению функционирования государственной власти на этих территориях.



По его словам, сначала территории разминируют, затем «заходит» полиция, органы прокуратуры, фиксирующие преступления на деоккупированных территориях. На восстановление территорий нужды деньги, сказал Синегубов.



«Мы понимаем, что средства местных бюджетов и областного бюджета ограничены. Конечно, мы докладывали президенту Украины о необходимости выделения дополнительных средств, и это решение было принято. Первый транш, а он действительно очередной, мы получили и дальше работаем над тем, чтобы и дальше его эффективно использовать», - добавил Синегубов.