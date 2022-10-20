«ЛНР»: В ДТП на трассе погиб водитель авто, двое детей в реанимации

На подконтрольной «ЛНР» части Луганской области по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП.



Как сообщает «МВД ЛНР», на автодороге между населенными пунктами Дарьевка и Астахово (южная часть Луганщины) мужчина 1967 года рождения в состоянии алкогольного опьянения на авто Audi A4 не справился с управлением. В результате машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением мужчины 1964 года рождения.



Водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте ДТП. Двое пассажиров — дети 2018 и 2020 годов рождения — с многочисленными травмами доставлены в реанимационное отделение больницы в Должанске (до декоммунизации — Свердловск).

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