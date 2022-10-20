РФ перебросила из Сирии в Украину систему ПВО и более тысячи военных — The New York Times

Россия перебросила из Сирии в Украину систему ПВО С-300 и более тысячи военных. Об этом сообщает The New York Times.



Эту информацию подтвердили три источника на Ближнем Востоке — двое западных дипломатов и израильский военный.



Отмечается, что в Украине российские войска используют комплексы С-300 в том числе для ударов по наземным целям. В частности, это происходило в первые дни массированных ракетных ударов, которые начались 10 октября.



Кроме того, говорится об отправке в Украину из Сирии двух батальонов (1200-1600 человек). Один двух из источников считает, что речь идет о гораздо большем количестве военных. Кроме того, в Украину отправились несколько командиров, служивших в Сирии.