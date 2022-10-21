Утром армия РФ обстреляла предприятие в Харькове

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилеты» по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС», - написал он.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек.

«Имеется разрушение промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется», - рассказали в Харьковской ОВА.



Позже Синегубов рассказал, что оккупанты обстреляли Харьков ракетами, а количество раненых выросло до 6.

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