Аграрные учебные заведения Луганщины оккупанты перепрофилируют на военные

Аграрные учебные заведения Луганской области оккупанты перепрофилируют на военные. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он рассказал, что в целом оккупантами уменьшено количество гражданских учебных заведений в Луганской области, а Беловодский аграрный колледж переименован в «Казачий кадетский профессиональный колледж имени Павла Дремова». Гайдай допускает, что учебное заведение переименовали в честь боевика группировки «ЛНР» с позывным «Батя».

Населению же на оккупированных территориях востока страны, по его информации, оккупанты рассказывают, что введение военного положения на территории так называемой «ЛНР» является частью процесса интеграции в состав РФ и никаких нововведений для гражданского населения не будет.

«Кроме контроля за телефонными переговорами, сообщениями в Интернете, проверок почтовых отправлений, задержаний на улице на 30 суток, официального ограничения выезда, обыска транспортных средств, запрещения забастовок, ограничений выбора места жительства, принудительного отселения. Как говорится: «Оснований для паники нет», - написал Гайдай.



Также Гайдай рассказал, что оккупанты отчитались о 98% готовности к отопительному сезону в Луганске, Алчевске, Антраците, Первомайске и Ровеньках.

«Захваченные в 2022 году города оккупационные власти не учитывали весной, не считают необходимым что-то делать там до сих пор. Ни в одном из них централизованного отопления в этом году не будет. А это – не одна тысяча многоэтажек. Их жители ожидают «русскую зиму», - сообщил глава Луганской ОВА.



Практически завершив частичную мобилизацию на в РФ, принудительное вручение повесток гражданам на Луганщине, как пишет Гайдай, не прекратилось. Он рассказал, что мужчины призывного возраста заканчиваются, а очередь может дойти до кадетов.

Сергей Гайдай рассказал также, что 20 октября Силы обороны Украины отбили очередную атаку оккупантов Белогоровки. Авиация ВСУ в течение суток нанесла 5 ударов - по 3 опорным пунктам и районам сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позициям зенитных ракетных комплексов войск РФ, а подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.

Военные ракетных войск и артиллерии ВСУ, как написал Гайдай, ударили по четырем пунктам управления, семи районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, составу боеприпасов, средствам ПВО, мосту и понтонной переправе российских войск.

«Из разных видов вооружения россияне обстреляли населенные пункты:

- на Купянском и Лиманском направлениях: Берестовое, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны, Ямполевка, Белогоровка, Торское;

- на Бахмутском направлении: Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Соледар, Спорное, Иванград и Яковлевка», - рассказал Сергей Гайдай.

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