Комплекс ПВО IRIS-T уже прошел «боевое крещение» в Украине — ВСУ

Комплекс немецкой ПВО IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) «показал себя чрезвычайно с очень хорошей стороны» во время последних ракетных обстрелов и атак дронами войск РФ территории Украины. Об этом заявил на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Крайние обстрелы, которые у нас были... IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать её», - сказал военный.

По его словам, Украина получит в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок. Также Игнат рассказал, что комплекс имеет 8 пусковых контейнеров, и «даже одна установка, оснащенная 8-ю ракетами, – это уже довольно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БпЛА, которые летят на нас в последнее время».



Сейчас же, по словам Юрия Игната, у Украины этих установок мало, ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов.



Спикер командования Воздушных сил ВСУ не стал говорить где именно и как работает эта система ПВО, так как, по его словам, IRIS-T – «это цель №1 для врага», так же, как и HIMARS.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в октябре в Украину будут доставлены современные системы ПВО IRIS-T и NASAMS.



Ранее журналист Алексей Мацука рассказал в чем особенность немецких комплексов ПВО IRIS-T и американских NASAMS.