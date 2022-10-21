МИД Ирана призвало своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Ирана советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а в случае пребывания в Украине, покинуть ее. Об этом говорится на сайте ведомства.



«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также в этом объявлении всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность» - говорится в сообщении.



Иранцев призвали «сохранять спокойствие» и в случае необходимости обращаться в посольство Ирана в Киеве.



Ранее аналогичные призывы к своим гражданам в Украине озвучили другие страны, с кем у России дружественные отношения, в частности Китай, Индия, Египет, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.



Также призывы покинуть Украину недавно звучали от дипведомств США, Японии, Италии, Вьетнама.