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МИД Ирана призвало своих граждан покинуть Украину

21 октября 2022, 13:46

МИД Ирана призвало своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Ирана советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а в случае пребывания в Украине, покинуть ее. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также в этом объявлении всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность» - говорится в сообщении.

Иранцев призвали «сохранять спокойствие» и в случае необходимости обращаться в посольство Ирана в Киеве.

Ранее аналогичные призывы к своим гражданам в Украине озвучили другие страны, с кем у России дружественные отношения, в частности Китай, Индия, Египет, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.

Также призывы покинуть Украину недавно звучали от дипведомств США, Японии, Италии, Вьетнама.

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