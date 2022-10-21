В Николаеве во время совещания у мэра задержали чиновника. Подозревают в работе на спецслужбы РФ

В Николаеве во время совещания у мэра задержали начальника коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Одной из задач предателя было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ. Им оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, злоумышленник передавал противнику персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Кроме этого, он сообщил оккупантам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.



Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и другие закрытые вопросы, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.



По данным СБУ, чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще четырех человек.



В то же время, правоохранители установили личность представителя спецслужб РФ, который координировал их деятельность с территории временно оккупированного Херсона.