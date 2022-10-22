В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения

В Белгородской области РФ начали устанавливать защитные противотанковые сооружения. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.



«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал он.

Защитные сооружения в Белгородской области РФ. Фото: Тelegram Вячеслав Гладков





Ранее подобные противотанковые сооружения появились на оккупированных территориях Донбасса.



По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, оккупанты лгут, рассказывая о стокилометровой «линии Вагнера», она составляет пока до двух километров.