«Грады», артиллерия, минометы: Оккупанты обстреляли шесть громад Сумщины

Сегодня за день в приграничных громадах Сумской области было зафиксировано 143 «прилета» со стороны российских оккупантов. Били из артиллерии, «Градов» и минометов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
«За день было 143 "прилета" по громадам Сумщины. Из них: 7 минометных обстрелов, всего 72 "прилета", 2 артиллерийских, 31 "прилет" и 1 — из реактивных систем залпового огня "Град", 40 "прилетов"», — написал Живицкий в Тelegram.
По его информации, россияне из минометов обстреляли одно из сел Эсманской громады.
Юнаковскую громаду враг обстреливал дважды: первый раз — из артиллерии, второй раз из минометов. Повреждена линия электропередач.
В Шалыгинской громаде было два минометных и один обстрел из «Градов». Загорелся лес.
«В результате одного из обстрелов в селе Ходыно повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник. В селе разбиты улицы и огороды. В другом селе громады повреждены два жилых дома, линия электропередач», — сообщил Живицкий.
Также обстрелам из минометов и артиллерии подверглись село Атинское Белопольской громады, село Малушино Путивльской громады, Середино-Будская громада.
«В селе Нововладимировка повреждены два частных дома, линия электропередач. 68-летняя женщина получила осколочные ранения, сейчас она в больнице», — уточнил глава области.
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