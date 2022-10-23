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ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов на Донетчине

23 октября 2022, 18:55

ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов на Донетчине

Сегодня подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.

Под вражеские удары попали объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

Ситуация по направлениям:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси, в том числе и с задействованием ударных БПЛА иранского производства;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии россияне ударили по районам населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском и Запорожском направлениях — оккупанты из танков и артиллерии разных типов обстреливали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное;
  • на Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильин Днепропетровской области.

«По уточненной информации подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, были уничтожены 4 гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 ранены. На одном из направлений поражены 2 единицы РСЗО "Ураган" врага вместе с боевыми расчетами. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. За сегодняшний день, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА "Shahed-136"», — отметили в Генштабе.

Также сообщается, что украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и зенитный ракетный комплекс оккупантов.

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