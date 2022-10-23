ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов на Донетчине

Сегодня подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Всего за сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе.
Под вражеские удары попали объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.
Ситуация по направлениям:
«По уточненной информации подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, были уничтожены 4 гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 ранены. На одном из направлений поражены 2 единицы РСЗО "Ураган" врага вместе с боевыми расчетами. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. За сегодняшний день, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА "Shahed-136"», — отметили в Генштабе.
Также сообщается, что украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и зенитный ракетный комплекс оккупантов.