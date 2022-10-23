Во всех регионах, которые вчера атаковала Россия, восстановлена возможность поставки электричества

Во всех регионах Украины, которые стали мишенью российской террористической атаки на инфраструктуру 22 октября, восстановлена техническая возможность поставки электричества. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 23 октября.



Он поблагодарил всех, кто «работал непрерывно, чтобы дать людям свет».



«Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии — в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме», — объяснил Зеленский.



Он снова призвал украинцев экономить электроэнергию и бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве.



Также президент отметил, что на деоккупированных территориях ежедневно идут работы по восстановлению критической инфраструктуры.



«Каждый день я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. Только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов — снова с газом. Город Волчанск — еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм — еще 300 абонентов с электричеством», — перечислил Зеленский.

Из-за российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины 22 октября без электричества остались 2,7 миллиона абонентов, к вечеру того же дня свет удалось вернуть половине из них. Обстрелам подверглась энергетическая инфраструктура в Волынской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Николаевской, Хмельницкой областях, в ряде регионов ракеты удалось сбить.