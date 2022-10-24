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Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ

24 октября 2022, 11:00

Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ

Армия РФ создает иллюзию того, что оккупанты покидают Херсон, в реальности же в город завозят новые военные подразделения и готовятся к обороне. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Военное руководство РФ готовит почву для сглаживания реакции россиян на случай сдачи или потери Херсона, но, по словам Буданова, пока нельзя сказать, что «прямо сейчас они из Херсона бегут». Такого, как он отметил, нет.

Глава ГУР МОУ отметил, что во многих аспектах это информационная операция и манипуляция.

«Есть определенные факты. К примеру, выводят «Промсвязьбанк», другие финансовые структуры, которые россияне туда завели.

Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходящих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, которую мы заботимся о людях. и тому подобное. То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне», - сказал Буданов.

В РФ, по его словам, есть понимание того, что если ВСУ возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой (которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией), то оккупантам «надо будет принимать очень быстро решение» или покидать город и выходить. Иначе же, как сказал Буданов, российские военные могут оказаться в ситуации подобной той, в которой весной оказались украинские подразделения в Мариуполе.

«И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне», - сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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