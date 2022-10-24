Оккупанты за сутки обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области

Российские войска за сутки атаковали 9 населенных пунктов Донецкой области, совершив 20 обстрелов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.



Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, селах Бердичи, Заречное, Карловка, Орловка, Терны.

Обстреливали регион оккупанты РСЗО «Град», ракетами, артиллерией.

Уничтожены и повреждены 16 гражданских объектов Донецкой области за сутки – 6 жилых домов, больница, распределительная электростанция и трансформаторы, элеватор, кафе, гараж, автомобиль.

«От вражеской артиллерии продолжает страдать Бахмут. За сутки оккупанты пять раз обстреляли город, убили и ранили гражданских. В результате вражеских попаданий разрушения получили многоквартирные и частные дома, объекты инфраструктуры»

Задокументировано правоохранителями также два удара, произошедших в предыдущие сутки, 22 октября. Отмечается, что в поселке Великая Новоселка и селе Курдюмовка Торецкой общины от артиллерийских обстрелов погибли люди.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 92 человека, с начала обязательной эвакуации – более 25 800 человек, в том числе 4043 – дети, 1531 – люди с инвалидностью.

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