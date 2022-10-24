Ночью российские войска обстреляли несколько громад Донецкой области

Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинской до Лиманской громады. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской громады без жертв и разрушений», - написал он.

Также Кириленко сообщил, что на Горловском направлении больше всего пострадала Щербиновка Торецкой громады — ракетой разрушена местная столовая. Еще сегодня ночью были обстрелы окрестностей Светлодарской и Соледарской громад, обошлось без жертв.



По информации главы Донецкой ОВА, на Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской громады - больше всего страдают Торское и Заречное. В Заречном погиб один человек.

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