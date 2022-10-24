ВСУ освободили еще несколько сел Донбасса

Украинские военные в понедельник, 24 октября, выбили российских оккупантов из нескольких сел Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.



«Благодаря успешным действиям наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области», – говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.



Кроме того, в течение текущих суток Силы обороны Украины отбили атаки российских военных в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.