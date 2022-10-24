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СМИ: В России уже призвали на войну минимум 492 тысячи человек

24 октября 2022, 22:38

СМИ: В России уже призвали на войну минимум 492 тысячи человек

В России к середине октября 2022 года мобилизовали минимум 492 тысячи человек. Об этом пишет российское издание «Медиазона», которое сделало подсчеты, сравнив информацию от загсов с данными Росстата и переписи населения.

Издание рассчитало количество призванных на войну мужчин, взяв за основу данные о росте числа свадеб после объявления о мобилизации (получение повестки позволяет жениться сразу в день обращения). Так, суммарно в 75 регионах, по которым у журналистов были точные данные, «ускоренные» свадьбы сыграли 31 тысяча пар. Для каждого из регионов с известными данными о свадьбах издание высчитало свой процент мобилизации – и соотнесло его с данными о количестве мужчин от 18 до 49 лет. Подсчеты показали, что к середине октября в этих регионах мобилизовали не меньше 431 тысячи человек.

Чтобы оценить число мобилизованных в регионах без данных, журналисты взяли средний процент мобилизации в 1,56%. В этом случае, по их подсчетам получается, что по всей России к середине октября могли мобилизовать 492 тысячи человек.

Самая большая доля мобилизованных зафиксирована на востоке страны, меньше всего мобилизованных призвали из Москвы.

Ранее в Минобороны РФ заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч человек, а 14 октября российский президент Владимир Путин заявил, что уже мобилизованы 222 тысячи из предполагаемых и к концу месяца мобилизация будет завершена.

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