Из портов Большой Одессы отправлено более 107 тысяч тонн продовольствия

Сегодня, 25 октября, в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 107,2 тысячи тонн агропродукции. Об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины.



Отмечается, что суда направляются в страны Европы.



«В частности, из Одесского порта вышел балкер REGIUS, а из порта "Южный" — CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA», — рассказали в правительстве.



В Мининфраструктуры сообщили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,9 миллиона тонн агропродукции, а всего из украинских портов вышло 390 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

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