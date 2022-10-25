В реке Днепр существенно упал уровень воды

В реке Днепр в пределах областного центра Днепропетровщины сильно упал уровень воды. Об этом сообщает местное издание «Наше місто».



Отмечается, что несколько метров территории, которая ранее была покрыта водой, сейчас обмелела, а официальной информации, почему это произошло, нет.



«Некоторые СМИ пишут, что производился сброс воды на каскаде ГРЭС, и никакой угрозы для обеспечения людей питьевой водой нет», - отметили журналисты «Наше місто».



Также сообщается, что с раннего утра люди с металлоискателями ходят по обмелевшему берегу реки Днепр с надеждой найти что-то стоящее или интересное.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что, возможно, российские оккупанты заминировали Каховскую гидроэлектростанцию. Он отметил, что дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды.