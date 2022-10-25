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Лиман и Святогорск готовятся к зиме

25 октября 2022, 19:58

Лиман и Святогорск готовятся к зиме

Святогорск. Фото: ОВА Святогорск. Фото: ОВА

В Донецкой области власти решают срочные потребности жителей деоккупированных территорий. Прежде всего — подготовки к зиме. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«В Лимане и Святогорске провел ряд рабочих совещаний по этому вопросу. Оценили потребности в угле и других видах топлива, определили места, где будут обустроены пункты обогрева людей, банно-прачечные локации, места приготовления и раздачи пищи», — отметил руководитель ОВА.

По его словам, Лиманская и Святогорская громады сильно пострадали от оккупантов.

«80, а кое-где и 90 процентов жилья разрушено или повреждено, фактически выведена из строя вся критическая инфраструктура. Людей из громад уже эвакуировали максимально, а тем, кто ни при каких обстоятельствах не хочет уезжать, должны обеспечить условия, чтобы пережить грядущую зиму», — подытожил Кириленко.

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