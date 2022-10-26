430 детей погибли из-за вооруженной агрессии РФ в Украине

В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 430 детей и более 822 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой информацию ювенальных прокуроров сообщает Офис генпрокурора Украины.

Всего же по состоянию на утро 26 октября в Украине пострадали более 1252 детей.

Отмечается прокурорами, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 419, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31», - сообщили в ОГПУ.

Также прокуроры сообщили, что из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2677 учебных заведений, а 331 из них разрушены полностью.

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