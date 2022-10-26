В Донецкой области за сутки возобновили энергоснабжение 17 населенных пунктов

За прошедшие сутки, 25 октября, ремонтные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение 17 населенных пунктов Донецкой области, постоянно подвергающихся обстрелам. Снова с электричеством 4 052 семьи. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



«Специалисты энергокомпании приступают к ремонтам сетей сразу, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ, чтобы поддержать жителей области в тяжелой ситуации постоянных боевых действий», - отметили в компании.



Без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов, где ремонтные бригады не имеют доступа к проведению работ.