В ВСУ призвали не показывать работу систем ПВО IRIS-T и Nasams. Своё обращение служба по связям с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины адресовало представителям украинских и зарубежных СМИ.



«Освещение боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины не предусматривается. Также это касается процесса поступления в Украину зенитных ракетных систем IRIS-T и Nasams и их боевой работы», — сообщили украинские военные.

24 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной, сбивая 9 из 10 ракет.