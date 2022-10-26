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В ВСУ призвали не показывать работу систем ПВО IRIS-T и Nasams

26 октября 2022, 14:43

В ВСУ призвали не показывать работу систем ПВО IRIS-T и Nasams

В ВСУ призвали не показывать работу систем ПВО IRIS-T и Nasams. Своё обращение служба по связям с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины адресовало представителям украинских и зарубежных СМИ.

«Освещение боевой работы противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины не предусматривается. Также это касается процесса поступления в Украину зенитных ракетных систем IRIS-T и Nasams и их боевой работы», — сообщили украинские военные.

24 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной, сбивая 9 из 10 ракет.

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