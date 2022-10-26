РПЦ выгоняет «‎бесов» «‎Азова» и ВСУ из Мариуполя — горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе провели крестный ход возле завода «‎Азовсталь», в котором держали оборону украинские военные, и который был разрушен оккупантами.



Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, таким способом представители русской православной церкви (РПЦ) хотели «‎изгнать бесов» «‎Азова» и ВСУ.



Помимо этого, организаторы и участники крестного хода прошли по улицам Мариуполя, чтобы «‎освятить город», который разбомбили россияне.‎

Оккупанты сносят специальной техникой дома в Приморском районе захваченного войсками РФ Мариуполя.



В Мариупольском районе оккупанты выдают людям первые паспорта России.



Российские оккупанты заявляют, что восстановление разрушенных украинских городов обойдется в 222,5 миллиарда рублей.