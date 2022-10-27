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Глава ЦРУ встречался с Зеленским на фоне ядерных угроз Москвы — СМИ

27 октября 2022, 00:19

Глава ЦРУ встречался с Зеленским на фоне ядерных угроз Москвы — СМИ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале октября посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Об этом пишет CNN, ссылаясь на два информированных источника.

На встрече Бернс подтвердил намерение США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности путем продолжения обмена разведданными.

Собеседники CNN отказались предоставить более подробную информацию о поездке Бернса. Сообщается, что глава ЦРУ посетил Украину на фоне все большего беспокойства в США тем, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Источники CNN предупреждают, что риск ядерного удара РФ является, возможно, самым высоким с начала полномасштабной войны. Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

В минувшие выходные министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина якобы готовится использовать «грязную бомбу» и совершил ряд телефонных звонков иностранным министрам по этому поводу. После чего США, Британия и Франция ответили на это заявление России, назвав его ложью.

Украина также опровергла наличие у себя «грязной бомбы». О том, что Россия занимается дезинформацией по теме «грязной бомбы» заявили и в Совете безопасности ООН.

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