Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник, заявили оккупанты

Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС в оккупированном Севастополе совершена атака БПЛА. Об этом заявил «губернатор» города Михаил Развожаев в Telegram.



«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — уверяет Развожаев.



По его словам, на электроснабжение Севастополя и Крымского полуострова данный инцидент никак не влияет.



Также Развожаев сообщил, что средства радиолокационной защиты «по сути "сбили" беспилотник с траектории, и он не достиг своей цели».



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