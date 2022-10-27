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Армия РФ ударила по объекту инфраструктуры на окрестностях Запорожья

27 октября 2022, 09:16

Армия РФ ударила по объекту инфраструктуры на окрестностях Запорожья

Ночью оккупанты атаковали окрестности Запорожья.  Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он отметил, что, по предварительной информации, город был обстрелян тремя снаряда реактивных систем залпового огня «Смерч». По словам Старуха, обошлось без пострадавших.

Разрушен обстрелом объект инфраструктуры. Как рассказал Старух, возник пожар, который был своевременно ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

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