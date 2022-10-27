Оккупанты массировано обстреливают Лиманскую общину

На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы российскими оккупантами Лиманской общины, армия РФ бьет по Торскому и Заречному. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, отметив, что информация о пострадавших и объемах причиненного ущерба еще устанавливается.



«Ночью россияне нанесли удар по Краматорску – повредили нежилые помещения и бывшее предприятие. По предварительной информации, жертв нет, критическая инфраструктура не пострадала», - написал он.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.