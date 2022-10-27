«ЛНР» изменила время комендантского часа: Перечень городов и районов

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории установили запрет на пребывание на улице и в общественных местах в ряде населенных пунктов — с 21:00 до 06:00. Соответствующий «указ» подписал глава группировки Леонид Пасечник.



В частности, изменения относятся к Лисичанску, Первомайску, Рубежному, Северодонецку, а также Кременскому, Сватовскому и Троицкому районам.



В остальных городах и районах на подконтрольной «ЛНР» территории запрет на пребывание на улицах по-прежнему действует с 23:00 до 04:00.



В «документе» отмечается, что сотрудникам «милиции» предоставили право проверять документы у жителей, проводить досмотры вещей, жилья, транспорта, а также задерживать людей и транспорт.

Сообщается, что «указ» уже вступил в силу.

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