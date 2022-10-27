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В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар

27 октября 2022, 13:23

В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар

В оккупированном Шахтерске В оккупированном Шахтерске

В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар.

Сегодня днем местные жители сообщают в Telegram о сильном возгорании. В небо поднимается густой черный дым, огонь достигает десятков метров, его хорошо видно из разных районов. Что именно горит, не сообщается, но люди предполагают, что это нефтебаза. 

Также люди отмечают, что горит не в одной локации, а в нескольких местах.

 

 

Сепаратистский сайт «ДАН» сообщает, что под удары попали нефтебаза и ж/д станция.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Шахтерске на нефтебазе произошел пожар вечером 26 октября.

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