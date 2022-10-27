«Зерновая инициатива»: Из портов Украины экспортировано 9 млн тонн агропродукции

В рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Черноморск» и «Южный» сегодня, 27 октября, вышли 7 судов с 102 тысячами тонн агропродукции. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Среди них балкер STELLA GS с 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса», - рассказали в правительстве.

Отмечается, что с 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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