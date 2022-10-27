Двое жителей Покровска получили тюремные сроки за передачу данных оккупантам

Двое жителей Покровска, которые передавали оккупантов информацию о расположении и функционировании в городе объектов инфраструктуры, приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



«Прокурорами в суде доказано, что с ноября 2021 по февраль 2022 осужденные, выполняя указания врага, фотографировали здания государственных учреждений, военные объекты, мосты, камеры видеонаблюдения, электрические подстанции, расписание движения железнодорожного транспорта и прочее», - говорится в сообщении.



Красногвардейским районным судом Днепропетровска оба признаны виновными в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Женщине назначено наказание в виде 5 лет, а мужчине – 6,6 лет лишения свободы.