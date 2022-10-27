На деоккупированных территориях Донбасса обнаружили уже 83 захоронения

На деоккупированных с начала октября территориях Донбасса – в Лиманской и Святогорской громадах обнаружено уже 83 захоронения. Об этом сообщила пресс-офицерка полиции Донбасса Александра Гаврилко на брифинге, передает «Укринформ».



«У нас сейчас статистика такова – всего у нас зафиксировано 83 захоронения. Из них 33 – в Святогорске и 50 – это в Лимане. Два из них – это массовые захоронения на гражданских и военных кладбище», - сказала Гаврилко.



Также она констатировала увеличение количества обращений в полицию местных жителей с деоккупированных территорий.



«С начала деоккупации около 900 обращений от граждан об административных и уголовных правонарушениях. Люди обращаются по разным причинам и разным вопросам», - сказала пресс-офицерка.



Вооруженные силы Украины освободили Святогорскую и Лиманскую общины от российских захватчиков в начале октября. На деоккупированных территориях зафиксировали разрушенную на 80% инфраструктуру. Также в этих громадах разрушены или повреждены 90% жилья.



На 27 октября по данным полиции было обнаружено 268 тел погибших, из них уже эксгумировали тела 146 погибших.