Пожар в Шахтерске: огонь на нефтебазе тушат второй день

В оккупированном Шахтерске Донецкой области продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся вечером 26 октября. По информации «МЧС ДНР», после обстрела на территории железнодорожной станции произошло возгорание 4 цистерн с топливом и кровли трехэтажного административного здания.



По состоянию на вечер 27 октября в Шахтерске продолжается тушение трех цистерн с бензином и охлаждение не горящих резервуаров. На место происшествия был направлен пожарный поезд из Дебальцево, а в 17:33 прибыл пожарный поезд пожарноспасательной части Иловайска.



В 19:14 стало известно о том, что пожарные ликвидировали огонь на ж/д станции в Шахтерске. Тушение трех цистерн с горючим продолжается.



Известно, что тушение пожаров осложняется тем, что источники воды находятся далеко от места происшествия.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Шахтерске на нефтебазе произошел пожар вечером 26 октября.



Известно о четырех пострадавших среди гражданских, сообщает «штаб терробороны ДНР». Им оказывают медицинскую помощь.