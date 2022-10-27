Путин намекнул, что хочет взять Одессу: город «может стать символом нахождения какого-то решения‎»

Президент РФ Владимир Путин считает, что «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения‎»‎. Об этом он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.



Он назвал город самым красивым в Украине и напомнил, что Одессу основала Екатерина II.







Напомним, что в сентябре российские войска атаковали центр Одессы дронами-камикадзе. В июле оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». В июне ПВО сбила две российские противокарабельные ракеты над Одессой.

В апреле российский генерал Рустам Миннекаев заявил, что цель второй стадии полномасштабного вторжения России в Украину — создание коридора до границы с Приднестровьем, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения»‎. Для реализации этого плана оккупантам нужно было взять Одессу и Николаев, сообщают эксперты.



В мае газета ‎Times‎ со ссылкой на собственные источники сообщила, что у РФ разработан план вторжения в Молдову, писали украинские СМИ. Это необходимо для открытия второго фронта в войне против Украины. По данным источников издания, захват Молдовы может привести к тому, что российские войска выдвинутся в порт Одессы с запада.



В сентябре после объявления мобилизации в России агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что оккупационные войска могут возобновить попытки захватить Одессу и другие регионы Украины.