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Путин намекнул, что хочет взять Одессу: город «может стать символом нахождения какого-то решения‎»

27 октября 2022, 22:41

Путин намекнул, что хочет взять Одессу: город «может стать символом нахождения какого-то решения‎»

Президент РФ Владимир Путин считает, что «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения‎»‎. Об этом он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.

Он назвал город самым красивым в Украине и напомнил, что Одессу основала Екатерина II.



Напомним, что в сентябре российские войска атаковали центр Одессы дронами-камикадзе. В июле оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». В июне ПВО сбила две российские противокарабельные ракеты над Одессой. 

В апреле российский генерал Рустам Миннекаев заявил, что цель второй стадии полномасштабного вторжения России в Украину — создание коридора до границы с Приднестровьем, «где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения»‎. Для реализации этого плана оккупантам нужно было взять Одессу и Николаев, сообщают эксперты.

В мае газета ‎Times‎ со ссылкой на собственные источники сообщила, что у РФ разработан план вторжения в Молдову, писали украинские СМИ. Это необходимо для открытия второго фронта в войне против Украины. По данным источников издания, захват Молдовы может привести к тому, что российские войска выдвинутся в порт Одессы с запада.

В сентябре после объявления мобилизации в России агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что оккупационные войска могут возобновить попытки захватить Одессу и другие регионы Украины.

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