Армия РФ обстреляла города и села на Донецком, Горловском и Лиманском направлениях

Ночью и утром российские войска продолжили обстреливать населённые пункты на линии фронта на Донецком, Горловском и Лиманском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении обошлось без пострадавших. Под обстрелы ночью попали Марьинка, Красногоровка и Максимилиановка Марьинской общины, а под утро несколько раз – Авдеевка», - рассказал он.

Также Кирирленко написал, что на Горловском направлении российские войска обстреливали Торецкую, Соледарскуюи Светлодарскую общины. В Торецкой снарядами РФ был поврежден дом в Северном, продолжаются обстрелы окрестностей общины. В Соледарской, по информации Кириленко, ночью были единичные обстрелы вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского, а в Светлодарской громко было на станции Майорск. Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

«На Лисичанском направлении снова неспокойная ночь в Торском и Заречном Лиманской общине. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем», - сообщил глава Донецкой ОВА.

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