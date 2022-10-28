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Армия РФ за сутки уничтожила 20 гражданских объектов в Донецкой области

28 октября 2022, 11:09

Армия РФ за сутки уничтожила 20 гражданских объектов в Донецкой области

Правоохранители Донецкой области за сутки задокументировали последствия 18 атак региона оккупантами. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.

В течение суток российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины – города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, Железное, Торецк, Курахово, пгт Северное, Большая Новоселка, села Бахмутское, Заря, Бердичи, Карловка.

Атаковали регион оккупанты из артиллерии, РСЗО «Ураган», «Град», минометов.

Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов Донецкой области, из них 17 – жилые дома, а также школа, остановка общественного транспорта.

Также правоохранители рассказали о четырех атаках окупантов Бахмута, унесших жизни гражданских жителей. В городе была разрушена школа, 4 многоквартирных дома и 3 частных. В селе Бахмутское в результате артиллерийских обстрелов оккупанты ранили ребенка 2008 года рождения.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 151 человек, с начала обязательной эвакуации более 26 500 человек, среди них 4141 – дети, 1612 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в недавно деоккупированных населенных пунктах области все еще неспокойно, оккупанты обстреливают их артиллерией и танками, в частности на Купянском и Лиманском направлениях села Макеевка и Невское.

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