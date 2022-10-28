Под обстрелами без света, тепла, газа: В Авдеевке остаются две тысячи жителей

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, были «прилеты» по старой и центральной частям города, но без жертв и пострадавших. Об этом заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала «FREEДОМ».



«Наступательных действий ночью противник не вел. Только одиночные обстрелы по позициям (ВСУ)», — сообщил Барабаш.



Также он рассказал о гуманитарной ситуации в городе. По словам мэра, есть проблемы с логистикой: сложно завезти лекарства и продукты. Чтобы дать людям техническую воду, на несколько часов включают скважину. Питьевую воду привезти нет возможности — из-за постоянных обстрелов.



«Нет электричества, нет газа, и не будет. Тепла тоже нет, потому что тепло в город подавалась за счет Авдеевского коксохима, который разбит уже окончательно, и вряд ли его восстановишь. Мобильная связь отсутствует, одну вышку запускаем на несколько часов в сутки за счет генератора», — рассказал мэр.



В Авдеевке, по данным Барабаша, остаются чуть менее двух тысяч жителей. Он также подчеркнул, что в городе нет целых зданий. Все по меньшей мере повреждены, а многие разрушены полностью.



